الأحد 2025-11-30 07:53 ص

أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأحد، 30-11-2025 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "بذرائع واهية"، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتبنى نهجا صبورا للحفاظ على الاتفاق رغم الاستفزازات.اضافة اعلان


وفي كلمة له، حذّر أردوغان من حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلامية تهدف إلى منع تضامن الشعب التركي مع الفلسطينيين.

وانتقد الرئيس التركي تجاهل المؤسسات الإعلامية العالمية لمقتل أكثر من 270 صحفيا في غزة، كما هاجم ما وصفه بـ"صمت العالم المتحضر" أمام المجازر والإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

فلسطين اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

تعبئة زيت زيتون من إحدى المعاصر.

أخبار محلية "الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش ينعى محمد البطاينة

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- دعت شركة مياه العقبة، اليوم الأحد التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين.

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة