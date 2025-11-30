أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة

وفي كلمة له، حذّر أردوغان من حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلامية تهدف إلى منع تضامن الشعب التركي مع الفلسطينيين.
وانتقد الرئيس التركي تجاهل المؤسسات الإعلامية العالمية لمقتل أكثر من 270 صحفيا في غزة، كما هاجم ما وصفه بـ"صمت العالم المتحضر" أمام المجازر والإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
