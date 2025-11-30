أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة

05:55 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "بذرائع واهية"، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتبنى نهجا صبورا للحفاظ على الاتفاق رغم الاستفزازات. اضافة اعلان





وفي كلمة له، حذّر أردوغان من حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلامية تهدف إلى منع تضامن الشعب التركي مع الفلسطينيين.



وانتقد الرئيس التركي تجاهل المؤسسات الإعلامية العالمية لمقتل أكثر من 270 صحفيا في غزة، كما هاجم ما وصفه بـ"صمت العالم المتحضر" أمام المجازر والإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

