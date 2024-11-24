أزمة الجيش الإسرائيلي .. معلومات وحقائق

03:51 م

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الوكيل الإخباري- قال الخبير الامني والاستراتيجي أسعد بني عطا أنه وعلى ضوء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان منذ ( ١٤ ) شهراً والضربات المتلاحقة على : ( سوريا ، العراق ، اليمن وإيران ) وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام والصحافة العبرية يواجه الجيش أزمة غير مسبوقة. اضافة اعلان





واعتبر بني عطا أن طول أمد الحرب تسبب بضغط نفسي وجسدي كبيرين، وتراجع الروح المعنوية حيث يعاني الجيش الاسرائيلي من الإنهاك وفقدان التأهب والكفاءة والانضباطية .



وأضاف بني عطا أن الألوية القتالية للجيش الاسرائيلي تعاني من نقص الموارد البشرية ، ما يؤثر على الكفاءة العملياتية في جبهات غزة ولبنان، وانخفاض عدد المتقدمين للخدمة الاحتياطية بنسبة ( ١٥-٢٥٪ ) .



و أشار بني عطا أن الحديث يجري حالياً عن عزم الجيش الاسرائيلي إصدار أوامر تجنيد (٧) آلاف من اليهود المتدينين المتشددين ( الحريديم ) .



و أوضح بني عطا أن حجم الخسائر الميدانية اليومية في معارك غزة ولبنان كبيرة ، حيث قُتل ( ٨٠٠ ) جندياً منذ ( ١٠/٧ / ٢٠٢٣ ) بينهم ( ٦٣ ) قائد سرية ، فيما تم استهداف ( رئيس أركان الجيش / هرتسي هاليفي ) أثناء تواجده شمال غزة لتقييم الأوضاع أثار المخاوف ، ودفع الجيش لتفعيل بروتوكولات أمنية صارمة تحسبا من استهدافهم مع تصاعد هجمات المقاومة بطائرات مسيّرة وصواريخ تخترق الدفاعات بشكل متكرر .



ويشير بني عطا أنه وفي أعقاب محاكمة ( نتنياهو و غالانت ) تزايد مخاوف الجنود من قيام حساب ( Israel Genocide Tracker ) على منصة ( X ) بعمل مسح لوسائل التواصل الاجتماعي ، وجمع بيانات‏ الجنود ونشر جرائم الإبادة التي وثقوها ونشروها على حساباتهم ، ثم تم إنشاء ملف تعريف لكل جندي يتضمن معلومات شخصية مثل : الاسم ، العمر ، أصل العائلة ووحدة الجيش ، ولا يعرف كيف توصل الحساب لكل ذلك .



ويضيف : "تشير المعلومات إلى رغبة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بالاقتراب أكثر نحو وقف إطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان لاعتقادها بأن ليس هناك الكثير مما يمكن تحقيقه عسكريا ، وإذا استمرت الحرب فسيكون من الصعب تحقيق أكثر مما تم انجازه ، و سيتلقى الجيش الاسرائيلي المزيد من الخسائر ، وضرورة التوصل لاتفاقات تنهي القتال في الشمال والجنوب ومع إيران في إطار صفقة تشمل إعادة الأسرى .



وقد رفع ( رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ) وتيرة الضغوط على ( نتنياهو ) للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة يعيد الأسرى الذين يقدر عدد الأحياء منهم ب (٥١) وجثامين القتلى المتبقين لدى حماس .



ويختم بني عطا تحليله أنه وفي ظل الخسائر المادية والبشرية الإسرائيلية الكبيرة هل يملك جيش الاحتلال فعلا ترف تلبية أفكار اليمين المتطرف ( المتفرج ) بالتوسع شمالا وجنوبا ؟ ناهيك عن توسعة نطاق المعركة ؟ والاستجابة لمطامح رئيس وزراء يدرك بأن توقف المعركة تنطوي على نهايته السياسية ؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة .

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