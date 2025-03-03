 
الإثنين 2025-03-03 05:07 ص
 

أزمة ثقة وتبادل شتائم في فريق نتنياهو

فريق نتنياهو
فريق نتنياهو
الإثنين، 03-03-2025 03:37 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن خلافا تحول إلى تبادل للشتائم بين مسؤولين كبار خلال اجتماع بحضور قادة الأجهزة الأمنية والوزراء في مكتب رئيس الوزراء.اضافة اعلان


وتحدثت القناة عن "أزمة ثقة" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون، مشيرة إلى أن الخلاف تحول لتبادل إهانات خلال اجتماع حكومي.

وذكرت أن رئيس الشاباك قال إن الخيار الأفضل هو الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنه يمكن بسهولة العودة بعدها إلى الحرب.

ونقلت القناة عن رونين بار قوله "نحن نضلل الجمهور ونوهمه بإمكان وقف الحرب ثم العودة إليها لأن ترامب سيمنحنا ضوءا أخضر".

بدوره، رد وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر -وهو المستشار السياسي الأكثر قربا من نتنياهو- قائلا: "لن نترك حماس بالحكم ليوم واحد ولا يمكن التعايش مع هذا الوضع".

ونسبت القناة إلى مسؤول ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون دعوته إلى ضرورة مناقشة مطالب حماس وإشعارها بوجود أفق سياسي.

وقال ألون إنه "إذا قلنا إنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه فلن يتم تحرير الأسرى".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر -وصفتها بالمطلعة ولم تسمها- أن إسرائيل تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد قطاع غزة، تشمل قطع الكهرباء، وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واستئناف القتال.
 
gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات جنوب الخليل

فريق نتنياهو

فلسطين أزمة ثقة وتبادل شتائم في فريق نتنياهو

وظائف

وظائف مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في دائرة الأحوال المدنية - أسماء

تعبيرية

طب وصحة الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

ارشيفية

فلسطين إصابة رضيعة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عند مدخل مخيم جنين

ارشيفية

فلسطين قصف مدفعي يستهدف جنوب شرق مدينة غزة

ماكرون

عربي ودولي ماكرون: لن يتم إرسال عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا في الأسابيع القادمة



 




الأكثر مشاهدة