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أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة تعيق عمل الطواقم الطبية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ان أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى.

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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر، مؤكدة ان مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية.


ولفتت الى أصناف أخرى من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاذ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37 بالمئة من الأدوية و 59 بالمئة من المهام الطبية، مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.

 

بترا

 
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