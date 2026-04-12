"أسطول الصمود" ينطلق باتجاه قطاع غزة

الأحد، 12-04-2026 06:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن منظمو "أسطول الصمود" أن قافلة جديدة من حوالي 70 سفينة من نحو 70 بلدا ستنطلق من برشلونة، يوم الأحد، وستحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة.

وذكرت اللجنة التنظيمية لـ "أسطول الصمود" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم السبت، إن هذه ستكون أكبر مهمة بحرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة و"كسر الحصار الإسرائيلي غير الشرعي لقطاع غزة".

 

وسيبلغ عدد المشاركين أكثر من ألف شخص، بينهم أطباء ومعلمون وعمال بناء، وهم أعلنوا استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار القطاع.

وأشار منظمو "أسطول الصمود" إلى أن الشركاء في عدد من الدول على مسار الأسطول أكدوا استعدادهم لتقديم الدعم للأسطول، بما في ذلك الدعم السياسي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أوقفت القافلة السابقة من "أسطول الصمود" في أكتوبر 2025، حيث تم احتجاز النشطاء لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى دولهم.

 

 
 


إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

خاص بالوكيل إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

أخبار محلية تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

فيديو منوع شاب يوثق تغير صحة والده تمامًا بعد اشتراكه في الجيم في عمر ال 62 سنة

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق. وقالت وونغ في بي

عربي ودولي أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران

فيديو منوع المشهد الاوضح والدقة العالية الاخيرة للقمر

أخبار محلية وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك

2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

أخبار محلية 2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز

عربي ودولي تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز



 






