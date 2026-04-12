"أسطول الصمود" ينطلق باتجاه قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن منظمو "أسطول الصمود" أن قافلة جديدة من حوالي 70 سفينة من نحو 70 بلدا ستنطلق من برشلونة، يوم الأحد، وستحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة.

اضافة اعلان

وذكرت اللجنة التنظيمية لـ "أسطول الصمود" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم السبت، إن هذه ستكون أكبر مهمة بحرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة و"كسر الحصار الإسرائيلي غير الشرعي لقطاع غزة".