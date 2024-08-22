 
الخميس 2024-08-22 08:42 م
 

 

أسيرة أفرج عنها من غزة ترفض لقاء نتنياهو

مرغليت موزيس
مرغليت موزيس
الخميس، 22-08-2024 08:00 م
الوكيل الإخباري-    نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت ، الخميس ، بأن الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من غزة مرغليت موزيس ترفض حضور لقاء مع نتنياهو.اضافة اعلان


موزيس تقول رأيت أصدقائي أحياء في أسر حماس، لكن بسبب سياسة الإهمال نراهم يعودون في نعوش.
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