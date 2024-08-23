أسيرة إسرائيلية سابقة تكذّب الإعلام العبري

وأضافت أرغماني أن عناصر القسام لم يضربوها في الأسر بل أصيبت في انهيار حائط نتيجة غارة إسرائيلية، وشددت على أن أحدا لم يضربها في الأسر لكنها أصيبت بكل أنحاء جسدها بسبب الغارة.
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