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أسيرة إسرائيلية سابقة تكذّب الإعلام العبري

الأسيرة الإسرائيلية السابقة نوعا أرغماني
الأسيرة الإسرائيلية السابقة نوعا أرغماني
الجمعة، 23-08-2024 04:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت الأسيرة الإسرائيلية السابقة نوعا أرغماني إن الإعلام الإسرائيلي أخرج أقوالها عن سياقها، ونفت أن تكون قد تعرضت للضرب على يد عناصر كتائب عز الدين القسام.اضافة اعلان


وأضافت أرغماني أن عناصر القسام لم يضربوها في الأسر بل أصيبت في انهيار حائط نتيجة غارة إسرائيلية، وشددت على أن أحدا لم يضربها في الأسر لكنها أصيبت بكل أنحاء جسدها بسبب الغارة.
gnews

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