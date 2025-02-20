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أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: القسام قدمت لنا كتاب صلاة في عيد الفصح

حماس أفرجت عن بيرغر في 30 يناير/كانون الثاني الماضي
حماس أفرجت عن بيرغر في 30 يناير/كانون الثاني الماضي
الخميس، 20-02-2025 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مجندة إسرائيلية تم الإفراج عنها مؤخراً من قطاع غزة، أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قدموا لها وزميلاتها "كتاب صلاة" خلال فترة احتجازهن، مما أتاح لهن أداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.اضافة اعلان


جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء الأربعاء عن المجندة الإسرائيلية آغام بيرغر، التي أُفرج عنها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي ضمن الدفعة الثالثة من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقالت بيرغر في حديثها عن تجربتها في الأسر: "قبل نحو عام، فوجئنا بتقديم مسلحين من حماس لنا أشياء مختلفة، بما في ذلك سيدور (كتاب الصلوات اليهودية الذي يُستخدم في الصلوات اليومية والأعياد)". وأضافت: "لا نعرف كيف حدث ذلك، لكنهم أحضروا لنا بعض المواد، بما في ذلك كتاب الصلوات".

وتابعت المجندة الإسرائيلية: "لم يكن الأمر مجرد مصادفة، بل جاء في وقت كنا بحاجة فيه إلى ذلك". وأشارت إلى أنها وزميلاتها كن يتابعن التواريخ عبر الراديو والتلفاز، مما ساعدهن في تحديد مواسم الأعياد اليهودية أثناء الأسر.

وأوضحت بيرغر أنها تمكنت من الاحتفال بعيد الفصح ورفضت تناول الخبز المخمر، قائلة: "طلبت دقيق الذرة وأحضروه لي". وأشارت إلى أن آسريها "احترموا الأشخاص المتدينين".

وأكدت بيرغر أنها تمكنت من الصيام خلال عيد الغفران وصوم "أستير"، الذي يصومه اليهود في اليوم الذي يسبق عيد المساخر. وأضافت أنها كانت تحافظ على يوم السبت أثناء أسرها، حيث كانت تحرص على عدم مشاهدة التلفاز أو الاستماع للراديو.

وأشارت إلى أن مقاتلي حماس كانوا يحضرون الشموع لها قبل السبت، وهو طقس يهودي يتم فيه إشعال الشموع مساء الجمعة قبل غروب الشمس تمهيداً للدخول في السبت المقدس.

أسرت حماس بيرغر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من قاعدة الجيش الإسرائيلي في مستوطنة نحال عوز، وأفرجت عنها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أربعة أيام من الإفراج عن زميلاتها المجندات دانييلا جلبوع، وليري الباغ، وكارينا أرييف، ونعما ليفي.

وفي الدفعة نفسها التي أفرجت فيها حماس عن "بيرغر"، تم الإفراج أيضاً عن مدنيين اثنين هما أربيل يهود وغادي موزيس، من وسط المنازل المدمرة في جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب خمسة تايلنديين.

في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي يتضمن ثلاث مراحل تستمر كل واحدة منها 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض لبدء المراحل الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

الجزيرة
 
gnews

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