 
الخميس 2025-01-02 02:32 م
 

أسير إسرائيلي يحاول الانتحار داخل أنفاق غزة

عناصر سرايا القدس _ أرشيفية
عناصر سرايا القدس _ أرشيفية
الخميس، 02-01-2025 12:57 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزه ، بأن الفرق الطبية في سرايا القدس تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى لديهم .اضافة اعلان


وبين أبو حمزه الفرق الطبية تمكنت من إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية الصعبة ، مشيراً إلى أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه .

 ونوّه إلى أن الأسير الصهيوني الذي حاول الانتحار كان من المقرر إطلاق سراحه بالمرحلة الأولى لتبادل الأسرى في حال اتفق الجانبان على كافة التفاصيل والشروط .

ولفت إلى أنه وعلى إثر محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى
 
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