أسير إسرائيلي يحاول الانتحار داخل أنفاق غزة

12:57 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزه ، بأن الفرق الطبية في سرايا القدس تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى لديهم . اضافة اعلان





وبين أبو حمزه الفرق الطبية تمكنت من إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية الصعبة ، مشيراً إلى أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه .



ونوّه إلى أن الأسير الصهيوني الذي حاول الانتحار كان من المقرر إطلاق سراحه بالمرحلة الأولى لتبادل الأسرى في حال اتفق الجانبان على كافة التفاصيل والشروط .



ولفت إلى أنه وعلى إثر محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى