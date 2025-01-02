أسير إسرائيلي يحاول الانتحار داخل أنفاق غزة

وبين أبو حمزه الفرق الطبية تمكنت من إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية الصعبة ، مشيراً إلى أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه .
ونوّه إلى أن الأسير الصهيوني الذي حاول الانتحار كان من المقرر إطلاق سراحه بالمرحلة الأولى لتبادل الأسرى في حال اتفق الجانبان على كافة التفاصيل والشروط .
ولفت إلى أنه وعلى إثر محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى
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