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أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة

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أرشيفية
 
السبت، 24-05-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-  روى الأسير الفلسطيني طلال الزعانين الذي كان معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل استخدامه كدرع بشري لتنفيذ عمليات جيش الاحتلال في غزة.

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وقال الزعانين في تصريحات اليوم السبت، إن جيش الاحتلال طلب منه تعطيل إحدى القنابل وهدده بالضرب.

 

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي طلب منه أيضا تفتيش مدرسة وحمله مسيرة كواد كابتر، كما جرى استخدامه كدرع بشري لتفتيش البنايات.

 

وأشار الأسير الزعانين أن جيش الاحتلال اعتقله في ظروف لاإنسانية.

 
gnews

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فلسطين أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة



 
 





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