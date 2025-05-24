أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي طلب منه أيضا تفتيش مدرسة وحمله مسيرة كواد كابتر، كما جرى استخدامه كدرع بشري لتفتيش البنايات.
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