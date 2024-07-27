 
السبت 2024-07-27 09:50 ص
 
 

أطباء أميركيون لبايدن : الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا

أطباء أميركيون لبايدن : الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا
أطباء أميركيون لبايدن : الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا
السبت، 27-07-2024 07:22 ص

 

   الوكيل الاخباري - وجه أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون رسالة إلى الرئيس جو بايدن ونائبه كاميلا هاريس.

وقالوا في الرسالة ان عدد الشهداء أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة ، وقد يتجاوز  92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون شرقي خان يونس

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

أخبار محلية مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

تعبيرية

عربي ودولي إصابة 5 أشخاص بحريق في عقارين في القاهرة

ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ

اقتصاد محلي 57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية





 


 



الأكثر مشاهدة