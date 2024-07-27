أطباء أميركيون لبايدن : الضحايا بغزة قد يتجاوزون 92 ألفا

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الوكيل الاخباري - وجه أطباء وعاملون صحيون أميركيون متطوعون رسالة إلى الرئيس جو بايدن ونائبه كاميلا هاريس.



وقالوا في الرسالة ان عدد الشهداء أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة بغزة ، وقد يتجاوز 92 ألفا وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة.