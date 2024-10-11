أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية اليوم الجمعة، إن آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة لليوم السادس على التوالي، ويمنع الدخول والخروج منها.

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ودعت في سلسلة منشورات على حسابها بمنصة (إكس)، "القوات الإسرائيلية إلى وقف عمليات التهجير القسري، والحرب الشاملة على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات والسماح بدخول الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في الشمال بأقصى سرعة".