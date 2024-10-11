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أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة

غزة
غزة
الجمعة، 11-10-2024 10:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية اليوم الجمعة، إن آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة لليوم السادس على التوالي، ويمنع الدخول والخروج منها.

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ودعت في سلسلة منشورات على حسابها بمنصة (إكس)، "القوات الإسرائيلية إلى وقف عمليات التهجير القسري، والحرب الشاملة على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات والسماح بدخول الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في الشمال بأقصى سرعة".


وشددت المنظمة الدولية على أن "القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء لمخيم جباليا في 7 تشرين الأول الجاري، ونفذت هجمات في الوقت نفسه مانعة الفلسطينيين من مغادرة المنطقة بأمان".

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