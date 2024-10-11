أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة

ودعت في سلسلة منشورات على حسابها بمنصة (إكس)، "القوات الإسرائيلية إلى وقف عمليات التهجير القسري، والحرب الشاملة على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات والسماح بدخول الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في الشمال بأقصى سرعة".
وشددت المنظمة الدولية على أن "القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء لمخيم جباليا في 7 تشرين الأول الجاري، ونفذت هجمات في الوقت نفسه مانعة الفلسطينيين من مغادرة المنطقة بأمان".
c7mob
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