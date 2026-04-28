أطباء بلا حدود: إسرائيل تتقصد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا
الوكيل الإخباري-   حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" الثلاثاء من أن إسرائيل تتقصّد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة، مندّدة بما وصفته بأنه حملة "عقاب جماعي" بحقّ الفلسطينيين.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة، إن التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية المدنية للمياه في غزة إلى جانب عرقلة الوصول إليها، يشكّلان معا "جزءا لا يتجزأ من الإبادة التي تنفّذها إسرائيل" في القطاع.


وفي تقريرها الذي حمل عنوان "المياه كسلاح" لفتت "أطباء بلا حدود" إلى أن "الندرة المُهندَسة" للمياه تحدث بالتوازي مع "قتل المدنيين وتدمير المرافق الصحية وتدمير المنازل".

 
 


علم ايران

عربي ودولي واشنطن تعاقب 35 فردا وكيانا لمساعدتهم إيران على التهرب من العقوبات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

حاملة الطائرات الأميركية فورد

عربي ودولي القيادة المركزية الأميركية: البحرية الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها إلى ميناء إيراني

الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية

عربي ودولي الجيش اللبناني: إصابة جنديين جراء استهداف إسرائيلي

تعبيرية

خاص بالوكيل "برنامج الوكيل" دق ناقوس الخطر .. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما - فيديو

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

عربي ودولي قمة خليجية طارئة في جدة لمناقشة "الوضع الأمني" في المنطقة

مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون



 
 






