أطباء بلا حدود: إسرائيل تتقصد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه

الوكيل الإخباري- حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" الثلاثاء من أن إسرائيل تتقصّد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة، مندّدة بما وصفته بأنه حملة "عقاب جماعي" بحقّ الفلسطينيين.

اضافة اعلان



وقالت المنظمة، إن التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية المدنية للمياه في غزة إلى جانب عرقلة الوصول إليها، يشكّلان معا "جزءا لا يتجزأ من الإبادة التي تنفّذها إسرائيل" في القطاع.