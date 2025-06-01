أطباء بلا حدود: إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير

وأضافت المنظمة أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا.
وأشارت إلى أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية.
واعتبرت المنظمة أن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا ضمن ما يبدو أنها استراتيجية للتطهير العرقي.
وأوضحت أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
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