 
الإثنين 2025-01-20 05:24 م
 

"أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية لغزة

ت
أرشيفية
الإثنين، 20-01-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري- دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أنها ملتزمة بالعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية لسكان غزة، رغم تفاقم الاحتياجات الإنسانية لتبلغ مستويات كارثية.

اضافة اعلان


ودعت إسرائيل إلى "ضمان الدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان الإجلاء الطبي للمرضى، ولا سيما الوصول إلى الشمال المحاصر منذ أكتوبر 2024 وضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان بشكل آمن ومضمون".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة

أخبار محلية الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية لجنة التخطيط في وزارة التربية تناقش عددا من القضايا التعليمية

علم لبنان

عربي ودولي الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

الزرقاء

أخبار محلية "مجلس محافظة الزرقاء" يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

عجلون

أخبار محلية "المناطق الحرة والتنموية" تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,035 والإصابات إلى 111,091 منذ بدء العدوان

ت

فلسطين "أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية لغزة



 




الأكثر مشاهدة