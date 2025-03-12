"أطباء بلا حدود" تطالب بعدم استخدام المساعدات في غزة كأداة حرب

ودانت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، حصار الاحتلال الذي يحرم المواطنين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، موضحة أنه لا ينبغي لإسرائيل أبدا استخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة".
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