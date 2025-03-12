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"أطباء بلا حدود" تطالب بعدم استخدام المساعدات في غزة كأداة حرب

غزة
غزة
 
الأربعاء، 12-03-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-    طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب.

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ودانت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، حصار الاحتلال الذي يحرم المواطنين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، موضحة أنه لا ينبغي لإسرائيل أبدا استخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة".

 
 
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