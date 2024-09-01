أطباء بلا حدود: حجم وشدة التوغل الإسرائيلي بجنين مفزع

وأضافت المنظمة، أن القوات الإسرائيلية تعرقل الوصول للمرافق الصحية وتستهدف الإسعاف، مما يؤخر الناس من تلقي الرعاية الصحية.
وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى خليل سليمان في جنين وإمدادات الكهرباء والمياه تتعرض للخطر.
وبيّنت المنظمة أن الفريق الطبي التابع لها اضطر إلى وقف عمليات غسيل الكلى في مستشفى خليل سليمان في جنين.
وشددت على إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها كقوة احتلال بالضفة واحترام المستشفيات وسيارات الإسعاف.
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