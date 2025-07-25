أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

وأوضحت المنظمة في بيان "استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب السلطات الإسرائيلية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة.. المرضى والعاملون في القطاع الصحي، يعانون من الجوع".
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