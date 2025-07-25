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أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
طفل يعاني من سوء التغذية في غزة
 
الجمعة، 25-07-2025 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن ربع أطفال غزة بين سن الستة أشهر وخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات الذين تمت معاينتهم في منشآت المنظمة غير الحكومية الأسبوع الماضي، يعانون سوء التغذية.اضافة اعلان


وأوضحت المنظمة في بيان "استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب السلطات الإسرائيلية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة.. المرضى والعاملون في القطاع الصحي، يعانون من الجوع".
 
 
gnews

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