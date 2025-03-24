أطباء بلا حدود: وضع الفلسطينيين في الضفة حرج للغاية

وقالت المنظمة التي تعمل في الضفة الغربية، إن وضع النازحين الفلسطينيين "حرج للغاية إذ يعيشون بدون مأوى مناسب، ودون خدمات أساسية، ودون حق الوصول إلى الرعاية الصحية"، مشيرة إلى أن "الوضع النفسي للنازحين مقلق للغاية".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل "ضد جميع المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حماس، في إطار وضع أمني معقد"، مشددا على أنه "يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار التي قد يتعرض لها الأفراد غير المتورطين".
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن حجم النزوح القسري وتدمير المخيمات في الضفة الغربية "لم يسجل مثله منذ عقود".
روسيا اليوم
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