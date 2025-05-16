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أطفال القطاع يموتون جوعًا وقصفًا .. نداء عاجل من اليونيسف

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 16-05-2025 09:44 م
الوكيل الإخباري- قال صندوق اليونيسف الأممي، إن القتل المُبلّغ عنه لأكثر من 45 طفلًا خلال اليومين الماضيين في غزة، هو تذكير آخر مدمر بأن الأطفال في غزة يعانون أولًا وقبل كل شيء، مضطرين للجوع يومًا بعد يوم ليكونوا ضحايا لهجمات عشوائية.اضافة اعلان


وطالب الصندوق في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بـوقف المعاناة اليومية وقتل الأطفال على الفور.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الهجمات الإسرائيلية استمرت في التأثير على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، الذي أصبح خارج الخدمة.

وأشارت إلى أن إغلاق المستشفى، قطع الخدمات الحيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب، والرعاية القلبية، وعلاج السرطان، والتي لا تتوفر جميعها في أماكن أخرى في غزة، مضيفة أن الإغلاق ينهي دور المنشأة كمركز رئيسي للإجلاء الطبي، مما يزيد الضغط على النظام الصحي المُثقل بالفعل.

بترا
 
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