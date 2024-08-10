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أعضاء بالجنائية الدولية: للمحكمة ولاية قضائية على مسؤولي إسرائيل

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية




 

السبت، 10-08-2024 08:46 م

الوكيل الإخباري-  أكدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وأيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسل إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.


وبحسب وكالة يورو نيوز، أكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.


وفي 20 أيار الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".


وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول الماضي على الأقل.

gnews

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