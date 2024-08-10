أعضاء بالجنائية الدولية: للمحكمة ولاية قضائية على مسؤولي إسرائيل

جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وأيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسل إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وبحسب وكالة يورو نيوز، أكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.
وفي 20 أيار الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول الماضي على الأقل.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان
-
كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية برفح
-
قرابة 40 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة و60 ألف نازح جديد
-
الجزائر تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بعد مجزرة الفجر في غزة
-
جثث متفحمة وأشلاء متناثرة للمصلين.. أكثر من 100 شهيد بمجزرة الفجر في غزة
-
روسيا تدعو إسرائيل للتوقف عن استهداف المنشآت المدنية
-
الاحتلال يدعي اغتيال مسؤول بارز لدى حماس
-
بلجيكا: ندين بشدة الهجوم على المدرسة في غزة