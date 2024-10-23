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أكثر من ثلاثة قرون لعودة غزة كما كانت قبل أكتوبر العام الماضي

دمار هائل في جباليا بقطاع غزة
دمار هائل في جباليا بقطاع غزة
الأربعاء، 23-10-2024 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  قال تقرير جديد إن إعادة بناء قطاع غزة والعودة لاتجاه النمو الذي كان مسجلا بين عامي 2007 و2022، جرّاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، قد تستغرق قرونا.اضافة اعلان


وفي تقرير صدر الاثنين الماضي، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه "إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 35 عاما لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".

وتسببت الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل.

ويجب أن تتم إزالة جبال من الأنقاض المليئة بجثامين الشهداء المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.

سكاي نيوز
 
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