أكثر من ثلاثة قرون لعودة غزة كما كانت قبل أكتوبر العام الماضي

وفي تقرير صدر الاثنين الماضي، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه "إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 35 عاما لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".
وتسببت الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل.
ويجب أن تتم إزالة جبال من الأنقاض المليئة بجثامين الشهداء المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.
سكاي نيوز
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