أكثر من 100 شهيد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد خمسة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية؛ التي تواصل تنفيذ عمليات دهم، بعدما توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الوصول إلى منفذي هجوم ليل الأربعاء أودى بحياة سيدة حامل.
في غضون ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع أصبح "أداة للإبادة"، وذلك بعدما منعت إسرائيل منذ الثاني من آذار دخول المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "حصيلة الشهداء نتيجة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم وصل إلى 103 شهداء"، مضيفا "ما زالت مجازر الاحتلال متواصلة.. وعدد الشهداء في ازدياد".
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