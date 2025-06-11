أكثر من 130 شهيدا ومئات المصابين حصيلة طالبي المساعدات في غزة منذ أسبوعين

فلسطينيون يحملون إمدادات مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة