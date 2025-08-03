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أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023

أرشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير صدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، الأحد، أن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت نحو 18,500 فلسطيني.اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، ومن الضفة الغربية، ومن غزة ممن جرى اعتقالهن في الضفة الغربية، ولا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.

وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال ما لا يقل عن (1,500).

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان أكثر من (194)، لا يزال منهم 49 رهن الاعتقال.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، في تقريرها، أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على المركبات والأموال والمصاغ الذهبي.
 
 
gnews

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