أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، ومن الضفة الغربية، ومن غزة ممن جرى اعتقالهن في الضفة الغربية، ولا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.
وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال ما لا يقل عن (1,500).
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان أكثر من (194)، لا يزال منهم 49 رهن الاعتقال.
وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، في تقريرها، أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على المركبات والأموال والمصاغ الذهبي.
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