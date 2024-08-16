أكثر من 200 حريق أشعلها المستوطنون بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

03:17 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أشعلوا 273 حريقا في أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة.



وقالت الهيئة إن هذه الهجمات تأتي في سياق إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة ومحاصرة.