 
الجمعة 2024-08-16 05:37 م
 


أكثر من 200 حريق أشعلها المستوطنون بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

حريق
حريق




 

الجمعة، 16-08-2024 03:17 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أشعلوا 273 حريقا في أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن هذه الهجمات تأتي في سياق إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة ومحاصرة.
gnews

أحدث الأخبار

انتهاء جولة مفاوضات الدوحة وبيان للوسطاء بشأن الخطوات القادمة

فلسطين عاجل تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

جانب من القصف على الحدود بين لبنان وإسرائيل

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين

ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

كتائب القسام

فلسطين القسام: نستهدف قوات العدو في محور نتساريم

غزة

فلسطين وزير خارجية مصر: وقف إطلاق النار بغزة الأساس لوقف التصعيد

تعبيرية

أسواق ومال الإسترليني يتجاوز حاجز 1.29 دولار

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الجمعة





 


 



الأكثر مشاهدة