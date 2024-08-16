أكثر من 200 حريق أشعلها المستوطنون بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

وقالت الهيئة إن هذه الهجمات تأتي في سياق إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة ومحاصرة.
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