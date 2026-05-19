الثلاثاء 2026-05-19 05:57 م

أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

الثلاثاء، 19-05-2026 04:52 م

الوكيل الإخباري-   تأكيداً على الموقف الإماراتي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، يمضي المستشفى الإماراتي العائم في العريش في تقديم استجابته الطبية الطارئة لإنقاذ مصابي وجرحى قطاع غزة، تحت مظلة عملية "الفارس الشهم 3"، ويمثل هذا الجهد ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لإسناد القطاع الصحي المتداعي في غزة، وتوفير العناية الفائقة للمرضى.

فمنذ انطلاق أعماله، نجح المستشفى الإماراتي العائم في تقديم أكثر من 29 ألف خدمة علاجية، شملت إجراء ما يزيد على 6 آلاف عملية جراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي وغسيل الكلى، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات. وتأتي هذه الجهود لتؤكد الدور المحوري والحيوي الذي يتبناه المستشفى في دعم وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى الفلسطينيين.


يُدار المستشفى بكفاءة وطنية من قِبل طاقم طبي وإداري إماراتي، بالتعاون مع فريق طبي إندونيسي متكامل؛ حيث تتضافر جهود الفرق الطبية على مدار الساعة لتقديم رعاية صحية تلتزم أعلى المعايير العالمية، وتبدأ هذه الجهود باحتواء الحالات المرضية فور وصولها، مروراً بإجراء الفحوصات الدقيقة، وصولاً إلى صياغة وتنفيذ الخطط العلاجية الملائمة لكل حالة.


في إطار التزامها التاريخي بمساندة الشعب الفلسطيني، يبرز المستشفى الإماراتي العائم في العريش كأحد أهم الصروح الطبية التي استحدثتها الإمارات لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ويتميز المستشفى بجهوزية طبية عالية تضم غرفاً للعمليات، وعيادات خارجية، وأقساماً للأشعة والمختبرات والصيدلة، فضلاً عن خدمات غسيل الكلى والعلاج الطبيعي، ليشكل بذلك دعماً مهماً للقطاع الصحي المنهك جراء الأزمة الراهنة.


هذا الإنجاز الطبي يندرج تحت مظلة عملية "الفارس الشهم 3"، التي قادتها الإمارات بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتقديم حزم متكاملة من المساعدات الغذائية والطبية، في خطوة تترجم قيم العطاء المتجذرة في السياسة الإماراتية، وحرصها على مد يد العون بكفاءة وسرعة فائقة.

 
 


