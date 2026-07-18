أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي

وأوضحت الشرطة، أن عدد المغادرين بلغ (19715) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19259) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت نشطة .
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