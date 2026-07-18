أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري- تنقل أكثر من 38 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 41 مطلوباً للقضاء .

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