الإثنين 2026-01-05 02:33 م

أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين تضررت خلال المنخفضات الأخيرة في غزة

أطلقت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية في فلسطين، بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، حملة بعنوان "المأوى حق غزة"، في ظل تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين
غزة
الإثنين، 05-01-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية في فلسطين، بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، حملة بعنوان "المأوى حق غزة"، في ظل تفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام غير مهيأة لا توفر حماية من البرد والأمطار، بهدف مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح الفوري بإدخال الوحدات السكنية مسبقة الصنع كحل إنساني طارئ.اضافة اعلان


وأكدت غرفة العمليات الحكومية ووزارة الأشغال العامة والإسكان أن المنخفضات الجوية الأخيرة كشفت بشكل واضح فشل الخيام في توفير الحماية اللازمة للنازحين، حيث تعرّضت آلاف الخيام للغرق والاقتلاع بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، مما عرّض حياة الأطفال وكبار السن لمخاطر مباشرة في ظل انعدام وسائل التدفئة الآمنة.

وأوضحت أن أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين تضررت خلال المنخفضات الاخيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة الأسر النازحة ووسّع دائرة الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

ووفق تقارير طبية وميدانية موثقة، توفي عدد من الأطفال، بينهم رُضّع، في قطاع غزة نتيجة التعرض المباشر للبرد الشديد أثناء الإقامة في خيام تفتقر لأدنى معايير الحماية، في انتهاك جسيم للحق في المأوى الآمن.

وأشارت إلى أن إطلاق الحملة يأتي في ظل أرقام إنسانية مقلقة، إذ يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة نحو مليوني نازح، من بينهم ما يقارب مليون طفل، يعيش معظمهم في ظروف قاسية وفي خيام غير مهيأة. وتشير المعطيات إلى أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة قبل العدوان بلغ قرابة 55 ألف شخص، فيما قدّر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في أيلول 2025 أن قرابة 42 ألف شخص أُصيبوا بإصابات جسيمة مغيّرة للحياة تتطلب تأهيلاً طويل الأمد، مما يرفع عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتأثرين بإصابات خطيرة إلى قرابة 97 ألف شخص، يعيش عدد كبير منهم حاليا في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة، ولا تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، مما يضاعف من معاناتهم ويحرمهم من العيش بكرامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رل

فن ومشاهير مسلسل "سيرة آل الجلالي" يعود للضوء بعد 25 عاماً من عرضه

بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة المدارس الحكومية اليوم

أخبار محلية تنويه بخصوص امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس الاردن .. تغيرات ملموسة على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

ثب

فن ومشاهير مفاجأة رمضان 2026.. شقيق ياسمين عبدالعزيز "بطل" أمامها في "وننسى اللي كان"

ؤ

فن ومشاهير رسائل غامضة وصور عائلية.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج تستعرض رؤية "رفيقك في حياة معززة بالذكاء الاصطناعي" في The First Look ضمن CES 2026

مطار سخيبول

عربي ودولي مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

أخبار الشركات سفينة "محمد بن راشد " تصل العريش وعلى متنها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة



 






الأكثر مشاهدة