أكثر من 72 ألف شهيد .. حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدين، أحدهما جرى انتشال جثمانه، والآخر توفي متأثرًا بجروحه، إضافة إلى 24 إصابة.
وبيّنت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 857 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2,486 إصابة، إضافة إلى انتشال 771 جثمانًا من تحت الأنقاض.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير يقتحم الأقصى رفقة مستوطنين ويرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد
-
إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" اليوم
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا
-
ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست
-
الأمم المتحدة: استهداف أفراد الشرطة في غزة يمثل جريمة حرب
-
أكسيوس: مجلس السلام يسعى لبدء تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة في مناطق خارج سيطرة حماس