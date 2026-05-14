أكثر من 72 ألف شهيد .. حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,744 شهيدًا، و172,588 مصابًا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.





وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ شهيدين، أحدهما جرى انتشال جثمانه، والآخر توفي متأثرًا بجروحه، إضافة إلى 24 إصابة.



وبيّنت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 857 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2,486 إصابة، إضافة إلى انتشال 771 جثمانًا من تحت الأنقاض.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.







