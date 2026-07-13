أكثر من 73 ألف شهيد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قالت الوزارة، إن إجمالي عدد الشهداء 1,108، فيما الإصابات 3,578، بينما حالات الانتشال 800.
وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت، إن العدد التراكمي للشهداء 73,231 بينما العدد التراكمي للإصابات 173,686.
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