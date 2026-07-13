أكثر من 73 ألف شهيد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

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الوكيل الإخباري- وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 شهداء (7شهداء جدد، شهيد 1 متأثرا بإصابته) ، فيما وصلت 32 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قالت الوزارة، إن إجمالي عدد الشهداء 1,108، فيما الإصابات 3,578، بينما حالات الانتشال 800.



وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت، إن العدد التراكمي للشهداء 73,231 بينما العدد التراكمي للإصابات 173,686.





