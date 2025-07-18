الجمعة 2025-07-18 12:50 ص
 

"أكسيوس": أمل في وقف إطلاق النار في غزة بعد مقترح محدث من الوسطاء

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 12:20 ص

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر على علم مباشر بالمفاوضات بأن قطر ومصر والولايات المتحدة قدموا عرضا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الرهائن بين "حماس" وإسرائيل.

وذكرت المصادر للموقع أن الوسطاء يعتقدون أن التنازلات الأخيرة من إسرائيل والتي تم دمجها في العرض المحدث، قد تمكن الأطراف من التوصل قريبا لاتفاق.

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وأضاف "أكسيوس" أن العرض قيد التفاوض يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 رهائن أحياء ورفات 18 رهينة متوفية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وذكر الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد استخدام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما للتفاوض على صفقة أوسع لإنهاء الحرب وتستبعد حركة "حماس" من الحكم.


ويقول مسؤولون إسرائيليون ومصادر على علم بالمحادثات إن مفاوضي "حماس" وإسرائيل قد قلصوا الفجوات المتبقية خلال المحادثات التي عقدت في الدوحة على مدى الأيام العشرة الماضية.

 
 
gnews

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