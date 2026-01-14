الأربعاء 2026-01-14 08:43 ص

أكسيوس: إدارة ترامب ستعلن الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 14-01-2026 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   قال موقع أكسيوس، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.اضافة اعلان


وأضاف أنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن إنشاء مجلس السلام في غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ستتولى إدارة القطاع.

وأوضح أكسيوس، أن إدارة ترامب ستعلن رسميا عن تعيين المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلا لمجلس السلام في غزة، ومُرافقا لأنشطة حكومة التكنوقراط الفلسطينية.
 
 


