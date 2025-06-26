أكسيوس: ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت

الوكيل الإخباري- افاد موقع أكسيوس عن مسؤولين ان ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الاسرى " بغزة في أسرع وقت ممكن.

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