الخميس 2025-06-26 08:59 م
 

أكسيوس: ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت

ترامب
ترامب
 
الخميس، 26-06-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري-   افاد موقع أكسيوس عن مسؤولين ان ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الاسرى " بغزة في أسرع وقت ممكن.

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واضاف ان نتنياهو يريد لقاء ترامب بالبيت الأبيض ليحتفلا بالقصف المشترك لبرنامج إيران النووي.

 
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