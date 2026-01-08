أكسيوس: توقع إعلان ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- نقل موقع إكسيوس الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين كبيرين ومصدرين آخرين مطلعين، قولهم إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إنشاء مجلس سلام في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقال إكسيوس، إنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب بعد إنشاء المجلس.



وكانت جميع الأطراف وافقت في تشرين الأول 2025 على خطة ترامب لوقف إطلاق النار، التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من غزة وحماس إلى التخلي عن أسلحتها والتخلي عن أي دور للحكم في القطاع.