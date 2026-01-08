أكسيوس: توقع إعلان ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل

وقال إكسيوس، إنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب بعد إنشاء المجلس.
وكانت جميع الأطراف وافقت في تشرين الأول 2025 على خطة ترامب لوقف إطلاق النار، التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من غزة وحماس إلى التخلي عن أسلحتها والتخلي عن أي دور للحكم في القطاع.
لكن إسرائيل ارتكبت خروقات للاتفاق، وشنت غارات أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني - معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
