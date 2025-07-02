أكسيوس: ديرمر أبلغ ويتكوف بموافقة إسرائيل على المقترح القطري

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس الأميركي ان مسؤول إسرائيلي " ديرمر أبلغ ويتكوف خلال اجتماعهما أن إسرائيل تقبل المقترح القطري".

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وأضاف" ديرمر أبلغ ويتكوف أن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة".