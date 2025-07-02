أكسيوس: ديرمر أبلغ ويتكوف بموافقة إسرائيل على المقترح القطري

وأضاف" ديرمر أبلغ ويتكوف أن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة".
وقال مسؤول أميركي "جئنا بأفكار وكان هدفنا اليوم هو جعل الإسرائيليين يوافقون وهذا ما حدث".
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