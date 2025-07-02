الأربعاء 2025-07-02 04:24 ص
 

أكسيوس: ديرمر أبلغ ويتكوف بموافقة إسرائيل على المقترح القطري

ديرمر
ديرمر
 
الأربعاء، 02-07-2025 03:37 ص

الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس الأميركي ان مسؤول إسرائيلي " ديرمر أبلغ ويتكوف خلال اجتماعهما أن إسرائيل تقبل المقترح القطري".

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وأضاف" ديرمر أبلغ ويتكوف أن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة".


وقال مسؤول أميركي "جئنا بأفكار وكان هدفنا اليوم هو جعل الإسرائيليين يوافقون وهذا ما حدث".

 
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