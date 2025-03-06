أكسيوس: وفد الأسرى المحررين التقى ترامب بالبيت الأبيض

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع أن وفد المحتجزين الإسرائيليين المحررين من غزة التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ترامب قال خلال اللقاء: "سنخرج باقي الرهائن" المتبقين في القطاع.



كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وفد ذوي الأسرى قال لترمب "أنت أمل المخطوفين".