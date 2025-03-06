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أكسيوس: وفد الأسرى المحررين التقى ترامب بالبيت الأبيض

ترامب
ترامب
 
الخميس، 06-03-2025 01:53 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع أن وفد المحتجزين الإسرائيليين المحررين من غزة التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ترامب قال خلال اللقاء: "سنخرج باقي الرهائن" المتبقين في القطاع.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وفد ذوي الأسرى قال لترمب "أنت أمل المخطوفين".
 
 
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نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مهما "قريبا" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة.

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