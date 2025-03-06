أكسيوس: وفد الأسرى المحررين التقى ترامب بالبيت الأبيض

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ترامب قال خلال اللقاء: "سنخرج باقي الرهائن" المتبقين في القطاع.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وفد ذوي الأسرى قال لترمب "أنت أمل المخطوفين".
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