أكسيوس: وفد قطري يصل للبيت الأبيض لإجراء محادثات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة

وجاء في تقرير أكسيوس أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لساعات عدة، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
-
أخبار متعلقة
-
عسكري إسرائيلي: كمين بيت حانون أصعب حدث لكتيبة نيتساح يهودا
-
يديعوت أحرنوت: ترامب ضغط على نتنياهو لانهاء الحرب
-
حماس: المقاومة هي من ستفرض الشروط
-
انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أقسام في مجمع الشفاء
-
مدير مجمع الشفاء الطبي: كمية الوقود المتبقية لدينا لا تكفينا حتى الصباح
-
رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق غزة عادلا ودائما
-
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
-
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بالحمى الشوكية