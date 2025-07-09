أكسيوس: وفد قطري يصل للبيت الأبيض لإجراء محادثات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع أن وفدا قطريا وصل إلى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بخصوص اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وجاء في تقرير أكسيوس أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لساعات عدة، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.