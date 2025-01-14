 
الثلاثاء 2025-01-14 11:43 ص
 

ألف أسير فلسطيني .. تفاصيل اتفاق حماس وإسرائيل الوشيك

اتفاق "وشيك" بعد 15 شهرا من الحرب في غزة
اتفاق "وشيك" بعد 15 شهرا من الحرب في غزة
الثلاثاء، 14-01-2025 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر، أن الاتفاق "وشيك جدا" بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، ويتضمن الإفراج عن ألف أسير فلسطيني.اضافة اعلان


وقالت، إنه سيتم الإفراج عن 1000 أسير من حماس، اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023.

كما أكدت المصادر ، أن إسرائيل سيكون لها "حق الفيتو"، على أي اسم مدرج في قوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم من قبل حماس.

ومن بين الأسرى الألف، مقاتلون في صفوف حماس و170 من ذوي الأحكام العالية. 

ويقسم ذوي الأحكام العالية إلى مئة من حركة فتح، وسبعين من حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.
ومن جهتها، رفضت إسرائيل الإفراج عن قيادات رئيسية في حماس وفتح، مثل مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد. 

وأكدت المصادر أن الاتفاق بات وشيكا وسيتم الإعلان عنه قريبا بإشراف وضمانات أميركية ومصرية وقطرية، لتنفيذ كافة بنوده. 

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون في الدوحة، الثلاثاء، سعيا لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اتفاقا أيّده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى "على وشك" أن يصبح واقعا.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الوسطاء سلموا إسرائيل وحماس مسودة نهائية للاتفاق، الإثنين، بعد "انفراجة" تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأميركي الحالي والمنتخب.

وإذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق وقف إطلاق النار جهود محادثات متقطعة على مدى أكثر من عام ويؤدي إلى أكبر عملية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين منذ الأيام الأولى للصراع، عندما أفرجت حماس عن حوالي نصف الأسرى  لديها مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا احتجزتهم إسرائيل.

سكاي نيوز
 
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