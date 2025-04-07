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ألمانيا تطالب بالتحقيق في استشهاد مسعفين في غزة

ألمانيا
علم ألمانيا
 
الإثنين، 07-04-2025 08:15 م

الوكيل الإخباري-   طالبت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق عاجل في استشهاد مسعفين وعمال إغاثة في ضربات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات كانوا يستقلونها أثناء القيام بعملهم في قطاع غزة.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (دوتشيفيله)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الفيديو الذي كشف عنه الهلال الأحمر الفلسطيني في نهاية الأسبوع الماضي، ويكذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، شنيع حقا ويتطلب التوضيح بشكل عاجل.

 
gnews

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