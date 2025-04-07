ألمانيا تطالب بالتحقيق في استشهاد مسعفين في غزة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (دوتشيفيله)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الفيديو الذي كشف عنه الهلال الأحمر الفلسطيني في نهاية الأسبوع الماضي، ويكذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، شنيع حقا ويتطلب التوضيح بشكل عاجل.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد 209 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة
-
شهيد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي بغزة
-
صحة غزة: 37% من الأدوية رصيدها صفر
-
"الأونروا": المراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 210
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
-
57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم
-
البرلمان العربي يقدم تعديلات على مشروع قرار بشأن حل الدولتين