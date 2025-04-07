ألمانيا تطالب بالتحقيق في استشهاد مسعفين في غزة

الوكيل الإخباري- طالبت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق عاجل في استشهاد مسعفين وعمال إغاثة في ضربات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات كانوا يستقلونها أثناء القيام بعملهم في قطاع غزة.

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