ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "كان المستشار واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".
وأضاف: "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم" في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
-
وزير الخارجية الإسباني يدعو لإنهاء المجاعة في غزة
-
شهيد ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم
-
استشهاد رضيع بغزة بسبب سوء التغذية ونقص حليب الأطفال
-
غزة تحتاج 250 ألف علبة حليب شهريا لإنقاذ الرُّضع من سوء التغذية
-
مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة شرق رام الله ويحرقون مركبتين
-
شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح
-
أكثر من 10 شهداء و40 مصابا بقصف إسرائيلي على منطقتي الياباني والمواصي