ألمانيا: نرحب باتفاق نزع السلاح في غزة ومن الضروري إحراز تقدم حقيقي

وكتب فاديفول على إكس "ألمانيا مستعدة لدعم سكان غزة بالمساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر ولذا ينبغي فتح معابر إضافية إلى غزة دون تأخير"، مضيفا أن ألمانيا ستؤدي دورها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية على غزة بعد ساعات من إعلان ترامب عن اتفاق لنزع سلاح حماس
-
حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
-
إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس
-
مسؤولان في حماس يؤكدان التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل
-
الاحتلال يمدد إغلاق مخيمات فلسطينية ويواصل حملات الدهم والاعتقالات بالضفة
-
تقدم نحو اتفاق لنزع سلاح حماس في قطاع غزة
-
الاحتلال يحول 4 منازل لثكنات عسكرية في نابلس ويقيم بؤرة استعمارية بجنين
-
3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على غزة