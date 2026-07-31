ألمانيا: نرحب باتفاق نزع السلاح في غزة ومن الضروري إحراز تقدم حقيقي

الوكيل الإخباري- رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، باتفاق مرحلي لنزع السلاح في غزة والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددا على أنه من الضروري الآن إحراز تقدم حقيقي وإلقاء حركة حماس الفلسطينية سلاحها فعليا.

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