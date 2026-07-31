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ألمانيا: نرحب باتفاق نزع السلاح في غزة ومن الضروري إحراز تقدم حقيقي

غزة
غزة
 
الجمعة، 31-07-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، باتفاق مرحلي لنزع السلاح في غزة والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددا على أنه من الضروري الآن إحراز تقدم حقيقي وإلقاء حركة حماس الفلسطينية سلاحها فعليا.

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وكتب فاديفول على إكس "ألمانيا مستعدة لدعم سكان غزة بالمساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر ولذا ينبغي فتح معابر إضافية إلى غزة دون تأخير"، مضيفا أن ألمانيا ستؤدي دورها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.

 
 


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