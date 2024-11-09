أمريكا تبلغ قطر: وجود قادة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن قطر أبلغت قادة حماس بطلب أمريكي بمغادرة الدوحة بعد رفضهم مقترح تبادل الأسرى.
وأضاف المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.
وكان مصدر قيادي في "حماس" قد أكد أن الوسطاء أبلغوا الحركة بنتائج مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المصدر أن حركة حماس "تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً، بل يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق".
وأكد أن أي اتفاق يجب أن يشمل "وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتوفير الإغاثة العاجلة، والتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى".
وانتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وانتهت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بياناً مشتركاً أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.
ٌRT
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