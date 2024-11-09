أمريكا تبلغ قطر: وجود قادة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة "حماس" في الدوحة لم يعد مقبولاً بعد أن رفضت الحركة أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن قطر أبلغت قادة حماس بطلب أمريكي بمغادرة الدوحة بعد رفضهم مقترح تبادل الأسرى.



وأضاف المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.



وكان مصدر قيادي في "حماس" قد أكد أن الوسطاء أبلغوا الحركة بنتائج مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف المصدر أن حركة حماس "تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً، بل يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق".



وأكد أن أي اتفاق يجب أن يشمل "وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتوفير الإغاثة العاجلة، والتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى".