 
الأحد 2024-12-29 03:21 ص
 

أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 29-12-2024 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية شذى الصباغ في جنين، حسب التحقيقات.اضافة اعلان


من جهتها، قالت عائلة الصحفية إن الأجهزة الأمنية "أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها في أثناء خروجها، أمام منزلها".
 
gnews

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