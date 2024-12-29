أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين

من جهتها، قالت عائلة الصحفية إن الأجهزة الأمنية "أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها في أثناء خروجها، أمام منزلها".
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