الخميس 2025-03-20 05:05 ص
 

أمن السلطة يتلف عبوات ناسفة للمقاومة شمال الضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 03:42 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قامت بإتلاف وتفجير عبوات ناسفة للمقاومة كانت معدة للتصدي لقوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


يذكر أن أمن السلطة قام بإتلاف العديد من العبوات الناسفة التي أعدتها المقاومة للتصدي لتوغلات قوات الاحتلال للقرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية.
 
 
gnews

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