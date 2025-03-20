أمن السلطة يتلف عبوات ناسفة للمقاومة شمال الضفة

يذكر أن أمن السلطة قام بإتلاف العديد من العبوات الناسفة التي أعدتها المقاومة للتصدي لتوغلات قوات الاحتلال للقرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية.
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