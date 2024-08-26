أميركا: المفاوضون في القاهرة أحرزوا تقدما نحو اتفاق محتمل

وقال المسؤول الأميركي، إن التقدم لا يضمن التوصل لاتفاق نهائي قريبا لكن المفاوضين يبحثون التفاصيل الدقيقة.
وأضاف ان نقاط الخلاف المتبقية لا تزال كبيرة إلا أن تجاوزها ممكن.
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