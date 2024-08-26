أميركا: المفاوضون في القاهرة أحرزوا تقدما نحو اتفاق محتمل

08:27 م

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول أميركي، الأثنين، أن المفاوضون في القاهرة أحرزوا تقدما وناقشوا الأحد التفاصيل النهائية لاتفاق محتمل. اضافة اعلان





وقال المسؤول الأميركي، إن التقدم لا يضمن التوصل لاتفاق نهائي قريبا لكن المفاوضين يبحثون التفاصيل الدقيقة.



وأضاف ان نقاط الخلاف المتبقية لا تزال كبيرة إلا أن تجاوزها ممكن.

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