 
الأربعاء 2025-01-01 06:55 م
 

أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الولايات المتحدة قدّمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت نحو 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن واشنطن نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته بغزة ولبنان وسوريا.   
 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

عربي ودولي فيضانات وأحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

غزة

فلسطين الصحة الفلسطينية: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي غزة

هجوم نيو أورليانز

عربي ودولي مسؤول فيدرالي أمريكي يكشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز

جانب من الدمار في كييف جراء الحرب

عربي ودولي قتيلان في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف

فلسطين أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

ادارة السير

أخبار محلية إدارة السير توجه رسالة بعد حوادث مروعة في الليلة الأخيرة من 2024

علم روسيا

عربي ودولي روسيا توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة