أنباء عن استشهاد "أحد أشقاء السنوار" في غارة إسرائيلية

وأوضحت المصادر أن زكريا السنوار استُشهد برفقة أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويعمل السنوار أستاذًا للتاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية في غزة.
ويأتي هذا بعد أنباء عن استشهاد محمد السنوار، شقيق زكريا السنوار، وكذلك شقيق قائد حركة حماس السابق، يحيى السنوار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمنية قولها، إنها لا علم لها بالتقارير التي تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار وقادة آخرين من حماس، بعد غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس.
وأضافت المصادر: "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي".
وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، إلى استشهاد القيادي محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، والذي استُشهد في غزة في أكتوبر الماضي.
سكاي نيوز
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