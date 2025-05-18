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أنباء عن استشهاد محمد السنوار بغارات إسرائيلية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري - بعد الغموض الذي لفّ مصيره مؤخرا، أكدت مصادر مطلعة استشهاد محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أوضحت المصادر، اليوم الأحد، أنه تم التأكد من استشهاد قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

إلى ذلك، أشارت إلى أن محمد شبانة، قائد لواء رفح استشهد أيضا في الغارات الإسرائيلية أيضا مع السنوار.

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