أنباء عن استشهاد محمد السنوار بغارات إسرائيلية

كما أوضحت المصادر، اليوم الأحد، أنه تم التأكد من استشهاد قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.
إلى ذلك، أشارت إلى أن محمد شبانة، قائد لواء رفح استشهد أيضا في الغارات الإسرائيلية أيضا مع السنوار.
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