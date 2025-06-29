أنباء عن تقدم بمفاوضات غزة وزيارة نتنياهو لواشنطن مشروطة

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إسرائيلية -السبت- بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، في ظل زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن.

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